العون الإنساني بغرب كردفان: أكثر من 40 ألف مواطن عالقون ومناشدة بتدخل عاجل

أطلق مفوض العون الإنساني بولاية غرب كردفان، الأستاذ الجيلي الهادي أحمد الحبيب، نداءً عاجلًا إلى كافة المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والجهات ذات الصلة، بضرورة التدخل الفوري لمعالجة أوضاع آلاف النازحين داخل الولاية وخارجها.

وأشار الجيلي في تصريح لسونا إلى وجود أكثر من 40,000 مواطن من الولاية ما زالوا عالقين، غير قادرين على مغادرتها، بسبب انتهاكات مليشيا أسرة دقلو المتمردة، وذلك في ظل احتياجات إنسانية متزايدة.

و أوضح الحبيب أن المفوضية استهدفت اليوم نازحي معسكر ثويبة بمحلية شيكان بمدينة الأبيض، الذي تجاوز عدد النازحين فيه 380 أسرة، حيث قدمت لهم مساعدات شملت مواد غذائية ومواد إيواء لعدد مقدر من المحتاجين، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة المعاناة المتفاقمة.

وكشف الجيلي عن تزايد أعداد النازحين إلى مدينة الأبيض، حيث تجاوز عددهم 30,000 أسرة نازحة، موزعين على أربعة مراكز، من بينهم نحو 28,000 نازح استقروا داخل مجتمع ولاية شمال كردفان.