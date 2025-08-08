والي النيل الأبيض يدشن آليات ومركبات الإدارات الايرادية بوزارة المالية

دشن الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بمباني وزارة المالية بربك ظهر الخميس آليات ومركبات الإدارات الايرادية بوزارة المالية .

بحضور الاستاذة فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية والاستاذ الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة الولاية والمستشار العام لحكومة الولاية والاستاذ عبد الغفار على فرج الله المدير التنفيذي لمحلية ربك والدكتور طارق عبد المحمود رئيس المجلس الأعلى للثروة الحيوانية ومديري الإدارات بوزارة المالية .

وقال والي النيل الأبيض أن هذه المتحركات تعد الدفعه الأولى لتوفير المركبات لكل المؤسسات الحكومية العاملة بالولاية خاصه في مجال الإيرادات .

وأشار إلى أن عربات المبردات ستعمل على نقل اللحوم بصورة صحية وتعمل عربات التكتك في جمع النفايات وتوفير المياه وهي ضمن مشروعات التمويل الأصغر الذي يستهدف كل الراغبين في هذا المجال.

من جهتها قالت وزير المالية والاقتصاد الاستاذه فاطمة الحاج ان الهدف من توفير الاليات هو تنمية الموارد للوحدات الايرادية، وأشارت إلى أن المشروع تم بالتعاون المثمر مع شركة جياد ، وأضافت ان الولاية لديها عدد من المعاملات مع شركة جياد ومذكرة تفاهم في عدد من المجالات