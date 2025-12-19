وزيرا الصناعة والتجارة والتعليم العالي يبحثان سبل التعاون المشترك

بحثت وزير الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، آليات الشراكة والتعاون بين القطاع الصناعي والجهات الأكاديمية والبحثية، وذلك لتطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكدت محاسن خلال اجتماع ضم الطرفين بمقر وزارة الصناعة والتجارة ببورتسودان الخميس، أن التكامل بين القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية والأكاديمية مسألة مُلحة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أهمية ربط الأبحاث العلمية بالتطبيقات الصناعية، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في المجال الصناعي والتجاري.

وأعرب البروفيسور أحمد مضوي عن تسخير كافة إمكانيات وزارة التعليم العالي لخدمة وزارة الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى ضرورة توجيه البحوث العلمية للتخطيط السليم لتنمية القطاع الصناعي وإدخال تخصصات في الصناعات المتقدمة والاقتصاد الأخضر وبرامج الذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول الصناعية.