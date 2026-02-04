الصحة تستعرض مع مساعد المدير للصحة العامة للطوارئ باليونسيف (مكتب نيويورك) الأوضاع الصحية

​ رحبت وزارة الصحة بمساعد المدير للصحة العامة للطوارئ بمنظمة اليونسيف (مكتب نيويورك) السيد دوقلاس نوبل في زيارته الأولى للسودان.

​واستعرض وكيل الوزارة د. علي بابكر خلال الاجتماع معه وأعضاء وفد المنظمة اليوم بالقاعة الكبرى بمقر الوزارة بالخرطوم، أثر حرب الكرامة على البلاد بما فيها القطاع الصحي، من تدمير للمباني والأجهزة والمعدات ومعينات العمل، ونهب أخريات بجانب عربات الإسعاف، بما أثر على صحة المواطنين خاصة الأمهات والأطفال.

​وأضاف: “الوضع كان كارثياً في بداية الحرب، ونجحت الوزارة في امتصاص اللحظات الأولى وطورت آليات الاستجابة ووضع الخطط لسد الفجوات”، منوهاً إلى الحاجة لعون الشركاء في إعادة ما دمرته الحرب.

​وأكد الوكيل ضرورة وضع استراتيجية خمسية للتعافي 2026-2030م والمبنية على ما تم تقييمه من خلال مجموعات العمل، وأشار إلى أن توقف عمليات التطعيم ومكافحة نواقل الأمراض استدعى مجهوداً أكبر خاصة بولايات الخرطوم، الجزيرة وسنار، وولايات دارفور وكردفان، والحاجة للتمويل لكل العمليات المتعلقة بالصحة، فكثير من الأوبئة التي ظهرت تمثل تحدياً، ولهذا أعددنا الاستراتيجيات والخطط وتحتاج للعمل جنباً إلى جنب، منوهاً إلى أن هجرة الكوادر بسبب الحرب تقتضي توفير التدريب والتأهيل.

​وكان مديرو الإدارات العامة بالوزارة قد قدموا عرضاً متكاملاً للأوضاع الصحية بالبلاد منذ 2023م والاحتياجات، والمجهودات المبذولة لتعافي الصحة، والدعم من المنظمات خاصة اليونسيف، والحاجة لمزيد من الدعومات من المنظمات الدولية والأممية.

سونا