من حجر المك إلى كليمو! … الاعيسر يبعث بتحياته لمواطني كادقلي

قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الأستاذ خالد الأعيسر، إن التحية التي بعث بها أمس، صوتاً وصورة، خلال مشاركته في برنامج «السودان الليلة» على شاشة تلفزيون السودان إلى الاهل فى مدينة كادقلي، جاءت تعبيراً عن مشاعر الفرح العميق بالمشاركة في الانتصار، واضاف “تحمل كادقلي في قلوبنا ذكريات الطفولة وأيام الشباب الأولى، ولهذا كان لانتصار أمس مذاق خاص، يذوب في أعماقنا ويملأ كل الزوايا بالفرح والفخر والاعتزاز “.

وأشاد وزير الثقافة والإعلام فى منشور صحفى اليوم بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال القوات المسلحة والقوات المساندة والمستنفرة، مثمناً ما بذلوه من جهود وتضحيات في سبيل حماية الوطن وتأمين المواطنين، ومؤكداً أن هذه التضحيات محل تقدير وامتنان دائمين.

كما حيّا الأعيسر صمود الاهل بمدينة كادقلي، مشيداً بثباتهم في مواجهة التحديات، وصبرهم وإيمانهم الراسخ، واعتبر أن مواقفهم البطولية تمثل صفحات مضيئة في تاريخ المدينة والسودان عموماً.

ودعا الوزير ان يعم الأمن والسلام في كل أحياء كادقلي، من حجر المك إلى كليمو، وفي كل مدن وقرى وأرياف ولاية جنوب كردفان، وأن يحفظ أهل هذه الولاية، ويكتب النصر لكل ولايات السودان، ويحفظها من كل سوء.

وتابع قائلا “نسأله أن يبقى جيشنا حامي الوطن وشعبه دائماً، رمزاً للثبات والشجاعة والوفاء للأرض والوطن، ولتظل فرحة الانتصار هذه خالدة في الذاكرة الوطنية، نوراً يضيء دروب الأجيال القادمة، ومصدر فخر لكل سوداني وسودانية وكل من يحب هذا الوطن العظيم” .

سونا