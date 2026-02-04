سفيرة السودان بألمانيا تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع غرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية

​ التقت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد، سفيرة جمهورية السودان لدى ألمانيا، يوم الجمعة الماضي، بالدكتور عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية، بحضور نائب رئيس البعثة السفير إدريس محمد علي؛ وذلك لبحث سبل دفع آفاق التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستثمارية بين البلدين.

​وأكدت السفيرة خلال اللقاء استقرار الأوضاع في العاصمة الخرطوم، مشيرةً إلى عودة الحكومة والبعثات الدبلوماسية لمزاولة مهامها وأعمالها رسمياً من داخلها .

​كما ناقش الجانبان الأنشطة المشتركة لعام 2026، بما في ذلك تفعيل مشاركة اتحاد أصحاب العمل السوداني في فعاليات الغرفة، والترتيب لزيارة وفد أعمال ألماني إلى السودان في النصف الثاني من العام الجاري.

​يُذكر أن الدورة (28) لملتقى الأعمال الألماني العربي في مايو 2025 كانت قد شهدت مشاركة سودانية فاعلة لاتحاد أصحاب العمل ورجال الأعمال السودانيين، وقد طُرحت من خلالها فرص الاستثمار الواعدة في السودان، وسط اهتمام كبير من الشركات الألمانية الراغبة في الدخول إلى السوق السوداني.

سونا