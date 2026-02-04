بورتسودان تشهد مراسم “القـَلَد” والصلح بين قبيلتي العبابدة والبشاريين

شهدت قاعة مجلس وزراء حكومة البحر الأحمر بمدينة بورتسودان، الثلاثاء، مراسم توقيع الصلح “القـَلَد” (العهد القبلي) بين قبيلتي العبابدة (الشناتير) وقبيلة البشاريين (الأرياب)،

وذلك برعاية والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور.

أعرب الأستاذ علي محمد عبد الله، المدير التنفيذي لمحلية جبيت المعادن،في تصريح صحفي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تم بتوفيق من الله، مشيداً بالصبر الطويل والروح المتواضعة التي أبدتها القبيلتان خلال فترات النقاش الطويلة في الأيام الماضية.

​جرت مراسم الصلح (القلد) بحضور رفيع المستوى شمل: الفريق الركن مصطفى محمد نور، والي ولاية البحر الأحمر، و​الأمين العام لحكومة الولاية والمستشار القانوني لحكومة الولاية و​نظار ووكلاء النظار، والعمد، والأعيان، والمشايخ من القبيلتين. بجانب ​لجنة أمن محلية جبيت المعادن، ولجنة الصلح المختصة.

و ​أكد المدير التنفيذي لمحلية جبيت المعادن أن حكومة ولاية البحر الأحمر تسعى جاهدة للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يؤتي الصلح ثماره في القريب العاجل.