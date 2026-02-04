تنفيذي مروي يتفقد نفرة أبناء مقاشي لتأهيل الخدمات بالمنطقة

تفقد المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق، برفقة اللجنة الأمنية وإدارة التعليم بالمحلية، عددًا من المنشآت الخدمية بمنطقة مقاشي وحدة الشهداء الإدارية اليوم، كما تفقد نفرة أبناء مقاشي لصيانة وتأهيل المدارس ومحطة مياه الشرب بمنظومة الطاقة الشمسية بحضور مدير وحدة الشهداء الإدارية الأستاذة مهيرة يوسف ولجان الخدمات والتسيير بالمنطقة.

حيا المدير التنفيذي للمحلية القوات المسلحة والقوات المساندة والمستنفرين بفك الحصار عن مدينة كادقلي الصامدة، وثمن المبادرات والمساهمات الوطنية لأبناء منطقة مقاشي في المجالات المختلفة على مر الحقب التاريخية، بجانب أدوارهم الرائدة في إسناد معركة الكرامة وجهود أبنائها بداخل وخارج السودان في دعمهم اللامحدود للخدمات بالمنطقة.

وقال إن نفرة أبناء منطقة مقاشي لإعمار وصيانة المدارس يؤكد حرص واهتمام مواطني المنطقة بالتعليم، وأعلن عن دعم مالي لاحتياجات المدارس وفق الأولويات.

مدير شرطة المحلية المكلف العقيد ياسر علي سيد أحمد استعرض مجهودات تكاتف أبناء مقاشي في التعليم والصحة والمياه والشباب والرياضة، داعيًا لأهمية إسناد نفرة منطقة مقاشي.

من جهته تعهد مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمحلية الأستاذ أبو عبيدة أحمد محمد بتخصيص نصيب وافر من الإجلاس والكتاب المدرسي للمدارس بالمنطقة.

في السياق، استعرض المتحدث باسم المنطقة الزين فضل الخطوات الإجرائية التي تمت في نفرة أبناء مقاشي لتوفير الإجلاس لأبناء الوافدين وأعمال الصيانة لشبكة مياه المدارس والأسوار والأرضيات وتأهيل محطة المياه بمنظومة الطاقة الشمسية، داعيًا لأهمية دعم استكمال عمليات الصيانة والتأهيل بالمدارس والمصادقة على إنشاء مدرسة ثانوية جديدة بالمنطقة.

سونا