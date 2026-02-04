الجهاز القومي للاستثمار: رؤوس الأموال الوطنية ركيزة أساسية لنمو وتعزيز الاقتصاد الوطني

أكدت الأستاذة أحلام مدني مهدي أمين عام الجهاز القومي للاستثمار على أهمية الاستثمارات الوطنية في البلاد، موضحة أنها تعد ركيزة أساسية لنمو رؤوس الأموال وتعزيز الاقتصاد، لاسهامها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل وتحقيق استدامة مالية.

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها أمس الدكتور وجدي ميرغني رئيس مجلس إدارة مجموعة محجوب أولاد الاستثمارية.

وأكدت سيادتها في تصريح على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد خاصة في مشاريع الإعمار وتأهيل ما دمرته الحرب، داعية إلى ضرورة جذب المزيد من رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في السودان وتذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض القطاع الخاص، مشيرة إلى الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع الخاص من تداعيات الحرب.

وأعلنت الأستاذة أحلام أن الجهاز القومي للاستثمار قام وسيقوم بزيارة لعدد من المشاريع الاستثمارية بالبلاد للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترضها بشقيها الوطني والأجنبي، مؤكدة على ضرورة تسليط الضوء على دور المستثمر الوطني في تعمير ما دمرته الحرب، مبينة الدور الكبير له في تعزيز شعار الاعتماد على الذات.

من جانبه ثمن الدكتور وجدي ميرغني رئيس مجلس إدارة شركة محجوب أولاد الاستثمارية الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز القومي للاستثمار في جذب المستثمرين، موضحًا أن المجموعة تعمل في عدد من الولايات مثل ولاية نهر النيل والقضارف والشمالية، معلنًا أن الفترات المقبلة ستشهد قيام مجمع صناعي ضخم في ولاية الجزيرة يعمل على إيجاد عمل يستوعب كافة الشباب بالولاية.

سونا