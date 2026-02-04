وزير الزراعة والري يناقش تحديات الانتاج مع مزارعي مشروع الرهد الزراعي

في إطار جهوده المستمرة لمتابعة قضايا وهموم المزارعين، عقد السيد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي عبد الله اجتماعًا مع ممثلي مزارعي مشروع الرهد الزراعي، بحضور مدير هيئة الرهد الزراعية. تناول الاجتماع عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بسير العمل والخدمات الأساسية بالمشروع.

افتتح الوزير الاجتماع بمناقشة مشكلة محطات طلمبات مينا، حيث تعهد بمعالجة الإشكال بالتنسيق مع الجهات المختصة بقطاع الكهرباء. وأكد على أهمية توفير طلمبتين تعملان بالطاقة الشمسية لضمان استقرار إمداد مياه الشرب لأكثر من 250 قرية من قرى مناطق الفاو والبطانة.

كما تناول الاجتماع التحضيرات للموسم الصيفي، حيث أوضح الوزير أن وضع الوقود مستقر وتم التصديق على الكميات الكافية.

ووجه سيادته بصيانة الكراكات الخاصة بمشروع الرهد عبر إدارة الميكانيكا والكهرباء بقطاع الري، بالإضافة إلى صيانة كافة المعدات وتوفير الوقود اللازم لها، وذلك لضمان استعداد المشروع للعروة الصيفية.

وفيما يتعلق بالتمويل، أكد الوزير على ضرورة توفير التمويل لكافة مزارعي مشروع الرهد عبر البنك الزراعي السوداني، بالتنسيق مع الجهات الممولة، دعمًا لتأسيس الموسم الصيفي.

أما بشأن أزمة الكهرباء، فقد تم النقاش مع السيد وزير الطاقة وإدارات التوزيع، حيث تم الاتفاق على تشغيل الطلمبات الأساسية الخاصة بمياه الشرب في المرحلة الحالية، حتى دخول محطة سنجة إلى الخدمة، مما يضمن استمرارية الإمداد المائي للمشروع.

في ختام اللقاء أكد المزارعون أن دعم الوزير كان له أثر كبير في استعادة وتعافي المشروع، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب وتدمير المليشيات للبنية التحتية.

وأشاروا إلى أن التحديات الحالية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار الزراعي وضمان نجاح الموسم الصيفي القادم.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التزام وزارة الزراعة والري بتعزيز التعاون مع المزارعين وتلبية احتياجاتهم لضمان نجاح المشاريع الزراعية في البلاد.

سونا