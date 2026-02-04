مدير عام صحة سنار يؤكد توفير الخدمات الصحية للعائدين من دولة الجنوب

إستقبل مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار الوزير المكلف د.ابراهيم العوض احمد الثلاثاء وفد العائدين من دولة جنوب السودان إلى محلية الدالي والمزموم بحضور المدير التنفيذي لمحلية الدالي والمزموم ونائب رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية ومفوض العون الإنساني ولاية سنار .

وأكد المدير العام حرصهم على توفير الخدمات الصحية لهم في مواقعهم واعدا بتدخلات قوية ستتم تنسيقا مع مفوضية العون الانساني ولجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية داعيا لاحياء روح التسامح.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمحلية الدالي والمزموم حسين عامر التحديات التي تواجه العائدين من دولة جنوب السودان مشيراً إلى ان هناك ضغط وتردد كبير على المستشفيات الكبيرة وتحتاج لتدخلات مشيدا بجهود وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار واهتمامها بقضايا المواطن.