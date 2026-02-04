وزارة الصحة بالقضارف تقف على أعمال الصيانة والتأهيل بمستشفى المفازة والحواتة الريفيين

في إطار الوقوف الميداني ومتابعة أعمال الصيانة والتأهيل الجارية بالمستشفيات الريفية، تفقد د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف يرافقه البروفسور دفع الله علم الهدى مدير إدارة المنظمات بالوزارة، وبمعيتهما وفد من منظمة أطباء بلا حدود الهولندية برئاسة د. مرغاريت، المسؤول الدولي لمكافحة الأمراض المدارية المهملة بالمكتب الرئيسي للمنظمة بأمستردام، تفقدوا اليوم مستشفيي المفازة والحواتة الريفيين.

ووقف الوفد على سير أعمال الصيانة والتأهيل التي تنفذها منظمة أطباء بلا حدود الهولندية، حيث أكد الوزير المكلف أن الأعمال الهندسية بالمستشفيين شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى وجود بعض الملاحظات الفنية الطفيفة التي يجري العمل على معالجتها تمهيداً للتسليم النهائي.

وأوضح الأمين أن زيارته لمحلية المفازة شملت الوقوف على مباني برنامج التحصين الموسع، مبيناً أن العمل بالمبنى أوشك على الاكتمال بدعم من منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، لافتاً إلى أن المبنى يمثل إضافة نوعية للبرنامج من حيث زيادة السعة التشغيلية وتحسين قدرات تخزين اللقاحات والمعينات الخاصة بالتحصين.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى زيارته مستشفى الحواتة بمحلية الرهد، مؤكداً أن أعمال الصيانة والتأهيل قطعت شوطاً مقدراً، متوقعاً اكتمالها خلال الأسبوعين القادمين وقبل حلول شهر رمضان المعظم، ولفت إلى أن التدخلات شملت إعادة تأهيل المعمل، وعنبر الكلازار، وصيانة عنبر الطوارئ والعزل، إلى جانب الجهود المقدرة التي تبذلها منظمة أطباء بلا حدود الهولندية في تقديم الوجبات الغذائية لمرضى الكلازار بالمستشفى.

وأعلن الوزير المكلف عن التوصل إلى اتفاق مع منظمة أطباء بلا حدود الهولندية للدخول في مستشفى بازورا الريفي بمحلية الرهد، وتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الكلازار، في المنطقة التي تعد الأكثر تاثرا بالمرض وتوسيع مظلة الرعاية المقدمة للمواطنين بالمناطق الريفية.

سونا