مناوي: اليوم كادقلي وغداً كل مدينة محاصرة

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

كادقلي التي أرادوا لها الجوع والعزلة، خرجت من تحت الركام مرفوعة الرأس، لتعلن أن المدن لا تخضع والشعوب لا تهزم سنوات من الحصار لم تكسر إرادة أهلها ، بل صنعت وعياً وثورة وعهداً جديداً ، فك الحصار عن كادقلي ليس منة من أحد ، بل حق انتزع بنضال الأحرار ورسالة مدوية لكل من راهن على تركيع الشعب هذا الوطن يستعاد بالإرادة لا بالخوف ، اليوم كادقلي وغداً كل مدينة محاصرة ، حتى يكسر آخر قيد ويسقط آخر طاغية ويكتب مستقبل السودان بدموع الصابرين و عرق الثوار ، المجد للشهداء الحرية للمعتقلين والنصر الحاسم للشعب الثائر.

رصد – “النيلين”