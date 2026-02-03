وزير الصحة يخاطب الاجتماع السنوي للولايات لتعزيز الصحة

في اليوم الثالث للاجتماع التخطيطي التقييمي السنوي لإدارات تعزيز الصحة بالسودان، عبّر بروفسير هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة عن سعادته بنجاح اللقاء، مؤكداً أن أي محفل يجمع الناس في الخرطوم يُعد إنجازاً في حد ذاته.

ووجّه شكره للمشاركين من جميع الولايات، خاصة جنوب كردفان و الذي وصلت ممثلتها بعد مسيرة ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أنها كانت آخر ولاية تمت زيارتها قبل اندلاع الحرب متمنيا عودا جميع الولايات لحضن الامن والسلام .

وأكد البروفسير أن معظم الأمراض ترتبط بسلوكيات الأفراد والممارسات اليومية، مشدداً على أهمية العادات والتقاليد في تشكيل الصحة العامة.

ودعا إلى ضرورة استمرارية عمليات التوعية الصحية، وإظهار أثرها بوضوح، مع مراجعة الوسائل المستخدمة لضمان فعاليتها، مشيراً إلى أن تغيير سلوك المجتمع يمثل حجر الأساس في تحسين الصحة العامة.