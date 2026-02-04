استقرار الأوضاع الصحية بولاية سنار

أكد مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولاية سنار استقرار الوضع الصحي بالولاية من خلال التقارير المفصلة لإدارة الوبائيات بنسبة تبليغ 96%، وكشف عن خطة طوارئ فصل الخريف المقبل التي تعكف الوزارة على وضعها مبكراً لتفادي الإشكالات الصحية ومجابهة الطوارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية للطوارئ الصحية الذي انعقد الاثنين بحضور الإدارات المتخصصة والشركاء من المنظمات، والذي تطرق إلى الموقف الصحي والوبائي بالولاية من خلال متابعة موقف تنفيذ الأنشطة الصحية.

وأمن الاجتماع على أهمية الإشراف على الأداء الصحي وتقوية النظم الصحية وصولاً إلى الأهداف الصحية المنشودة، كما وقف على أوضاع العائدين والنازحين بمنطقة الدالي والمزموم ووضع آلية لتنفيذ التدخلات وتقديم الخدمات.