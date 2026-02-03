والي النيل الأبيض يسلم شهادة البحث وخطاب التخصيص لامتداد مطار كنانة المدني

سلم الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بمكتبه بأمانة الحكومة بربك صباح الاثنين، شهادة البحث وخطاب التخصيص للامتداد الجديد لمطار كنانه المدني للمهندس أبومدين صديق مدير المطار .

وعقب تسليم الخطاب قام الوالي برفقه الوفد بزيارة ميدانية للمطار، وقف خلالها على مسار الطريق الرئيسي للمطار، والتعديلات المقترحة لمسار الطائرات، بالإضافة لمتطلبات الصالة والمدرج وبرج المراقبة والدفاع المدني .

وأكد والي النيل الأبيض في تصريح لـ (سونا) اهتمام حكومة الولاية باستكمال متطلبات مطار كنانة المدني باعتباره من المشروعات الاستراتيجية المستهدفة خلال العام الجاري ، وتعهد بتسخير كافة الإمكانيات لدعم مشروعات التنمية بجميع محليات الولاية .

من جانبها أوضحت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزير المالية أن مطار كنانة المدني يعتبر من أهم مشروعات التنمية لهذا العام .

وقالت إن العمل بدأ فيه رسمياً عقب تسليم شهادة البحث بالتنسيق مع إدارة مطارات السودان وشركة زادنا العالمية للاستثمار .