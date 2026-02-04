الشمالية تحرز المركز الثاني قومياً في قفل الحسابات… والدبة الأولى على مستوى المحليات

شهد أمين عام حكومة الولاية الشمالية، الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، المكلّف بتسيير مهام والي الولاية، احتفال وزارة المالية والقوى العاملة بقفل الحسابات الختامية للعام 2025م، والذي أُقيم تحت شعار «نحو حسابات شفافة ومهنية عالية»، وذلك بمناسبة إحراز الولاية المرتبة الثانية على مستوى ولايات السودان للعام الثاني على التوالي.

وأشاد أمين عام الحكومة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المالية والإدارة العامة للحسابات، مؤكداً أن قفل الحسابات الختامية يُعد مؤشراً حقيقياً على سلامة الأداء المالي والانضباط المؤسسي، ويعكس مستوى التنسيق والتكامل بين وحدات العمل المختلفة. وأكد التزام حكومة الولاية بمواصلة تطوير الأداء المالي والعمل على تحقيق المرتبة الأولى خلال الفترة المقبلة.

ودعا سيادته إلى المحافظة على المراكز المتقدمة التي حققتها الولاية، والبداية القوية للعام المالي الجديد، مع الاستمرار في تجويد الأداء وتعزيز معايير الشفافية والمهنية. كما وجّه أمانة الثقافة والإعلام بضرورة إبراز إنجازات الولاية خلال العام 2025م عبر مختلف الوسائط الإعلامية.

وفي سياق متصل، حيّا أمين عام الحكومة القوات المسلحة على الانتصارات التي حققتها، وهنأ بالتحام الجيش في كادوقلي، مشيداً بصمود وبسالة القوات المسلحة في مواجهة مليشيا الدعم السريع.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للحسابات، الأستاذ الصادق أحمد عبدون، أن إحراز الولاية الشمالية المرتبة الثانية في قفل الحسابات الختامية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يُعد إنجازاً كبيراً، مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة لتضافر جهود جميع العاملين بوزارة المالية والإدارات ذات الصلة.

وفي ذات السياق، تحدث ممثل محلية الدبة، الأستاذ حسن، موضحاً أن محلية الدبة أحرزت المرتبة الأولى على مستوى محليات الولاية الشمالية في قفل الحسابات الختامية للعام 2025م، مبيناً أن هذا التفوق يعكس الالتزام المؤسسي والانضباط المالي، والعمل بروح الفريق الواحد، ومثمناً دعم وزارة المالية وتعاونها المستمر مع المحليات.

وجرى الاحتفال برعاية وزير المالية الأستاذ أمير حسن البشير، وبحضور منسوبي وزارة المالية من مختلف محليات الولاية.

