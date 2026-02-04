الباهي يهنئ القوات المسلحة بفك حصار كادقلي ويدعو لجان المقاومة بكافة الولايات للخروج اليوم الاربعاء في مسيرات شعبية احتفاءا بهذا الانتصار

هنّأ الفريق الركن بشير الباهي رئيس اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين، بمناسبة فك حصار حاضرة ولاية جنوب كردفان مدينة كادقلى وفتح الطريق، مؤكداً أن المقاومة الشعبية ستظل سنداً وداعماً للقوات المسلحة حتى تحرير كامل تراب الوطن .

وأشاد الباهى فى بيان اصدره يوم الثلاثاء، بصمود وتضحيات القوات المسلحة والمقاتلين فى مختلف محاور القتال كما حيّا صبر وصمود مواطنى ولاية جنوب كردفان حكومةً وشعباً وقوات مسلحة ومستنفرين، فى مواجهة اعتداءات مليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية .

ودعا الباهي لجان المقاومة الشعبية بكافة الولايات والأقاليم إلى الخروج في مسيرات شعبية اليوم الأربعاء، احتفاءً بهذا الانتصار .

وفيما يلي تورد سونا نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إن ينصركم الله فلا غالب لكم

نصلى ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين

تحية إجلال وتقدير لقواتنا المسلحة عزنا وفخرنا والقوات المشتركة والمستنفرين وكل المقاتلين والمشاركين فى كل محاور القتال وهم يخوضون حرب الكرامة بكل عزيمة وإرادة.

نحى صبر وصمود أهلنا بولاية جنوب كردفان حكومة وشعبا وقوات مسلحة ومستنفرين وهم يتعرضون لعدوان مليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية.

بحمدالله وبكل فخر واعزاز أعلن فخامة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة فك حصار حاضرة الولاية مدينة كادقلى وفتح الطريق ومن قبلها مدينة الدلنج والمسيرة تمضى لتحرير كل شبر من أرض الوطن إن شاء الله.

نحن فى المقاومة الشعبية سنظل على العهد سنداً لقواتنا المسلحة حتى تحرير بلادنا من كل معتدى أثيم.

ننتهز هذه السانحة ونهيب بلجان المقاومة الشعبية بكل الولايات و الأقاليم بالخروج فى مسيرات شعبية يوم الأربعاء احتفاءا واحتفالا بهذا الانتصار العظيم والذى له ما بعده بإذن الله .

نسأل الله الثبات والنصر المؤزر والعاجل للسودان وأهل السودان

اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية

الثلاثاء الموافق 2026/2/3

سونا