د. سلمى تؤكد على أهمية توطين الخدمات الصحية في كافة ولايات البلاد

​ أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالى، الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، على أهمية توطين الخدمات الصحية في كافة ولايات البلاد

وأثنت سيادتها، خلال اجتماعها بوزير الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم، وقيادات الوزارة بمكتبه في الخرطوم، على الأداء المتميز لوزارة الصحة واستمرارية عطائها منذ اندلاع حرب الكرامة وحتى الآن .

​واطلعت د. سلمى، على تقارير تنفيذ خطة عمل الوزارة، والموقف الصحي الراهن في السودان .

وشددت على ضرورة أهمية دعم الصناعة في المجالات الطبية والدوائية، ووضع خطط لتطوير مشروع أبحاث القلب بولاية الجزيرة ​وتعزيز برنامج الإسعاف القومي وتوطين خدمات الأطراف الصناعية علاوة على وضع استراتيجيات متكاملة للنهوض بالواقع الصحي في الولايات .

​وعلى هامش الزيارة، تفقدت سيادتها معرض إدارة تعزيز الصحة، في إطار انعقاد الاجتماع السنوي لمديري إدارات تعزيز الصحة بالولايات.

