رئيس الوزراء يدعو إلى تعزيز قيم التعايش السلمي بين الأديان

دعا رئيس الوزراء د. كامل إدريس إلى تعزيز قيم التعايش السلمي بين الأديان، مشدداً على أن حكومة الأمل لا تسمح بأي أفعال من شأنها أن تزعزع السلم المجتمعي بين السودانيين.

جاء ذلك لدى زيارته الخميس إلى عدد من الكنائس ببورتسودان برفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ بشير هارون عبدالكريم ورئيس مجلس الكنائس المطران عزالدين الطيب.

وأكد رئيس الوزراء أن دور العبادة تعد منبعاً للأخلاق والقيم السامية، مشيداً بالأدوار التي ظلت تضطلع بها دور العبادة في نشر ثقافة الإخاء والتعاون والتسامح بين مكونات المجتمع السوداني، مؤكداً حرص حكومة الأمل على تأمين دور العبادة لتمكين الجميع من أداء طقوسهم الدينية بكل أمان وسلام.