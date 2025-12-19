في زيارة ميدانية تعكس حجم الالتزام الوطني والمسؤولية تجاه معركة تحرير الوطن، وصل وفد رفيع من حركة العدل والمساواة السودانية إلى الخطوط الأمامية للالتقاء بقيادات القوة المشتركة المنتشرة في المحاور القتالية.

وجاء الوفد بقيادة الفريق الدكتور عبدالعزيز عشر، إلى جانب نخبة من كبار ضباط الحركة، وذلك في إطار جولة تفقدية هدفت للوقوف مباشرة على الأوضاع الميدانية، ومعرفة احتياجات القوات، ومراجعة الخطط المرحلية في مناطق العمليات.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى تقارير مفصلة من القادة الميدانيين حول سير العمليات والتقدم المُحرز في مواجهة مليشيا الجنجويد، كما ناقش الوفد ترتيبات المرحلة القادمة التي تستهدف تعزيز التنسيق بين القوات، ودعم مجهود التحرير لاستعادة السيطرة على كامل التراب السوداني.

وأكد الفريق عبدالعزيز عشر أن الحركة ستظل في مقدمة الصفوف، داعمة للقوات المشتركة والقوات المسلحة وكل القوى الوطنية التي تقاتل من أجل استعادة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن “المعركة معركة شعب كامل، وإرادة الشعب ستنتصر مهما طال الزمن”.