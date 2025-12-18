رئيس مجلس السيادة القائد العام والرئيس السيسي يجريان مباحثات مشتركة بشأن تقوية آليات التعاون المشترك

أجرى الرئيسان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم مباحثات مشتركة بقصر الاتحادية تتعلق بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية ودفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتطرق الرئيسان للقضايا الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي حيث تم التأكيد على رؤى البلدين بشأن الأولويات المرتبطة بالأمن القومي وحرصهما على مواصلة التنسيق لحماية الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق.

كما تناولت المباحثات مستجدات الوضع في السودان والجهود الجارية لإحلال السلام وكذلك تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإستعادة السلام وتعزيز الاستقرار في السودان وأكدت المباحثات موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه وإستقراره.

كما تطرقت المباحثات لإستعداد جمهورية مصر العربية لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين في مواجهة الظروف الإنسانية الحالية والتأكيد على ضرورة وقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على إستضافتها ورعايتها للسودانيين المقيمين بها وتقديم المساعدات لهم.