القضارف .. اهتمام حكومة الولاية بمشروع الحجر الرملي اقتصاديا

أكد الأستاذ حسن تاج الدين عائس مدير عام وزارة البنى التحتية اهتمام حكومة الولاية بمشروع الحجر الرملي لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة في دعم مشروعات البنى التحتية والإنشاءات منخفضة التكلفة.

جاء ذلك خلال زيارته الاربعاء للموقع المقترح لتنفيذ المشروع بمنطقة أم راكوبة برفقة مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية والمحاجر والاستثمار بالولاية، حيث شدد على ضرورة إحكام التنسيق والتكامل بين الجهات ذات الصلة في إعداد الدراسات الفنية المتكاملة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة.