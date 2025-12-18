والي سنار يجدد التزامه بتعزيز الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي بالولاية

​أكد والي ولاية سنار التزام حكومته بتطوير ودعم قطاع الخدمات الأساسية بكافة ربوع الولاية، مشدداً على أن توفير الأمن وسبل العيش الكريم والخدمات الضرورية يمثل أولوية لضمان استقرار المواطنين في مدنهم وقراهم ضمن برنامج عمل حكومته .

​جاء ذلك خلال لقائه الاربعاء الوفد الشعبي لقري منطقة سنادة الزمزمي التابعة لمحلية سنجة، وذلك بحضور الأستاذ ناصر عبدالله ناصر، المدير التنفيذي للمحلية.

حيث استعرض اللقاء الاحتياجات العاجلة للمنطقة وسبل استكمال النواقص في المراكز الصحية وتوفير الكوادر الطبية وإصلاح التعليم وتوفير مطلوباته علاوة على توفير مياه الشرب للمنطقة.

​من جانبه، وجّه والي سنار محلية سنجة بضرورة متابعة هذه المطالب، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفق خطة تهدف لتوزيع الخدمات بعدالة لجميع مواطني الولاية.