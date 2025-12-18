هيومن أبيل تواصل مشروع «تعزيز التقارب المجتمعي والسلام الاجتماعي – السلام على عجلات»

واصلت منظمة “هيومان أبيل” البريطانية الأربعاء ، تنفيذ مشروع «تعزيز التقارب المجتمعي وال سلام الاجتماعي – السلام على عجلات»، بولاية الخرطوم بمحليات (أم درمان ، بحري، كرري، الخرطوم ، وأم بدة).

ويُنفذ المشروع بشراكة مع حكومة ولاية الخرطوم عبر وزارة الرعاية الإجتماعية، ومفوضية العون الإنساني ، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتكلفة بلغت 90 ألف دولار أمريكي، ويستهدف المشروع نشر التوعية المجتمعية وتعزيز قيم السلام والتعايش السلمي عبر فئات تُعد من الأكثر احتكاكاً بالمجتمع، وهم سائقو الركشات وبائعات الشاي بالولاية.

وفي ذات السياق، كشفت الأستاذة إلهام مبارك، مسؤولة المشروعات بمنظمة هيومان أبيل، عن اكتمال تنفيذ مشروع بناء السلام ومكافحة خطاب الكراهية، الذي سيستمر حتى 25 من الشهر الجاري، ومدته ثلاثة أشهر بولايتَي الخرطوم والقضارف.

وأوضحت أن المشروع اشتمل على ثلاثة أنشطة رئيسية، تمثلت في تدريب سائقي الركشات وبائعات الشاي بولاية الخرطوم، إلى جانب تدريب عدد من النساء المؤثرات بولاية القضارف، مشيرةً إلى تنفيذ ثلاث ورش تدريبية بواقع ورشتين في القضارف وورشة واحدة في الخرطوم، استمرت كل منها لمدة خمسة أيام.

وأضافت الهام، أن الورش استهدفت 76 مستفيداً، شملوا 18 مشاركاً بولاية القضارف و38 مشاركاً بولاية الخرطوم، إلى جانب 10 بائعات شاي بالخرطوم و10 من النساء المؤثرات بالقضارف.

وأشارت مبارك إلى أن مرحلة التنفيذ العملي دُشنت لمدة أسبوعين، حيث اختُتمت الأنشطة بولاية القضارف في 15 ديسمبر الجاري، على أن يُختتم المشروع رسمياً بولاية الخرطوم في 25 ديسمبر.