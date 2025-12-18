اتفاقات لوزارة الشباب والرياضة لتدريب (5) الاف شاب بالخرطوم

تفقد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم عوض حامد الثلاثاء مراكز التدريب المهني بالولاية يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل ذوالفقار علي محمد، وعدد من مديري الإدارات والمؤسسات ذات الصلة في إطار الجهود الرامية لإعادة البناء والتعافي وتشغيل مراكز التدريب المهني ضمن خطة العام 2026م لتدريب الشباب.

وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بالدور المحوري لوزارة الشباب والرياضة في معركة إعادة الإعمار، مؤكداً أن الشباب يمثلون المورد البشري الأهم ومكوناً أساسياً للتغيير عبر شبكة فاعلة من المنظمات والجمعيات الشبابية العاملة في المجالات التنموية والإنسانية بولاية الخرطوم .

وأوضح بأن المجلس سيقر خطة عمل مشتركة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة تقضي بتدريب نحو خمسة آلاف شاب وشابة، تُنفذ في إطار استراتيجية موحدة للتمكين المهني، بإشراف المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل، وبالشراكة مع الجهات ذات الصلة، فضلا عن وضع آلية عملية لمشاركة شباب ولاية الخرطوم أعمال تهيئة بيئة المراكز التدريبية انسجاماً مع موجهات والي ولاية الخرطوم الداعية لضرورة تشغيل مراكز التدريب المهني بالولاية ضمن خطة العام 2026م.

الي ذلك أجرى رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة جولة تفقدية للمركز السوداني التركي بمنطقة الحلفايا، حيث وقف على حجم الأضرار التي لحقت بالمرافق الحيوية والبنية التحتية جراء الاعتداءات التي تعرضت لها من قبل مليشيا الدعم السريع.