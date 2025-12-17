القنصل العام لجمهورية السودان بجدة يلتقي أمير منطقة جازان

التقى السفير كمال علي عثمان طه، القنصل العام لجمهورية السودان بجدة، الثلاثاء، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود ، أمير منطقة جازان، ولقد رافق سعادته كل من السيد المستشار محمد زكريا بشير امام والسيد المستشار حسين الصادق محمد.

في البدء، رحب سمو الامير بسعادة السفير ، وأشاد بالدور الرائد الذي تلعبه الجالية السودانية في السعودية، مشيداً في الوقت ذاته بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار في معرض حديثه لاستعداد الإمارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجالية السودانية بمنطقة جازان.

وتقدم السفير، بالشكر لصاحب السمو الملكي على حفاوة الاستقبال ، مؤكداً حرصه الشديد على تمتين أواصر التعاون في المجالات ذات المصالح المتبادلة ، مستعرضاً الامكانيات والموارد الهائلة التي يتمتع بها السودان .

وأعرب عن تطلع السودان بأن تصبح المملكة الشريك الاقتصادي الاول لما تتمتع به من رؤية واضحة وامكانيات مقدرة ومكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك بهدف خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمن السفير عالياً الدور البارز للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في استضافة الشعب السوداني وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والاغاثية العاجلة، ودعم جهود السلام والاستقرار في السودان .