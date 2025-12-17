رئيس مجلس السيادة : عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة

​افتتح السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم ، مركز “الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين” لإستخراج الأوراق الثبوتية ، وذلك بحضور وزراء الداخلية، المالية، والعدل، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

​وقدم رئيس مجلس السيادة التهنئة لكافة منسوبي قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، بمناسبة العيد الـ 71 للشرطة السودانية، مشيداً بدورهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار .

وجه سيادته بضرورة تسهيل الإجراءات واستخراج كافة الأوراق الثبوتية للمواطنين، وقال ” لا يُحرم أي مواطن سوداني من استخراج أوراقه الثبوتية حتى وإن كانت لديه بلاغات جنائية” وهذه حقوق ” معرباً عن تقديره لإفتتاح هذا الصرح والإنجاز الكبير الجديد،

وعبر رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، لدعمهم المستمر للسودان ، ومساهمتهم المقدرة في إنجاح هذا العمل الكبير.