السودان يخاطب الإجتماع المشترك للسفراء الأفارقة مع نظرائهم سفراء دول الإتحاد الأوروبي بجنيف

بصفته منسّق المجموعة الإفريقية في ملف الهجرة، خاطب السيد المندوب الدائم بجنيف السفير حسن حامد حسن، الإجتماع التشاوري المشترك لسفراء الدول الإفريقية مع نظرائهم سفراء دول الإتحاد الأوروبي والذي انعقد ظهر الثلاثاء بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

حيث استعرض سيادته أولويات القارة الإفريقية وتحدياتها في مجالات حوكمة الهجرة، وكيفية معالجة جذورها ومسبباتها، مشدّداً على ضرورة الإستثمار في معالجة الأسباب في مهدها ودعم بناء قدرات القارة اتساقاً مع إعلان قمة لواندا بما في ذلك المدخل التنموي للدول المتأثرة بالنزاعات وتغيير المناخ وانحسار الموارد .