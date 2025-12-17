والي البحر الأحمر يشهد إحتفال الشرطة السودانية بالعيد الـ 71 وتخريج “الدفعة 48” مستجدين

اكد والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، على الدور المحوري الذي تضطلع به الشرطة السودانية في تثبيت دعائم الدولة وتوفير الأمن للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك لدي مخاطبته الثلاثاء لحفل تخريج الدفعة (48) مستجدين من منسوبي الشرطة بالولاية، وذلك ضمن الاحتفال بالذكرى ال٧١ لعيد الشرطة السودانية وذلك بحضور الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى مشرف القطاع الشرقي وممثل رئاسة قوات الشرطة، واللواء شرطة دفع الله طه، مدير شرطة ولاية البحر الأحمر، واللواء أمن عاطف علي، رئيس جهاز المخابرات العامة بالولاية، واللواء الركن ضو البيت عجبنا، رئيس الأركان بمنطقة البحر الأحمر العسكرية، إضافة إلى رئيس الجهاز القضائي وأعضاء لجنة أمن الولاية وقادة الإدارات العامة والمتخصصة، وأسر الخريجين .

ووجّه والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، تحية خاصة للقوات المسلحة والقوات المساندة والمشتركة والمستنفرين، داعياً لهم بالنصر العاجل والقبول للشهداء والشفاء للجرحى.

​من جانبه، أكد اللواء شرطة دفع الله طه، مدير شرطة الولاية، أن الشرطة السودانية الحالية هي نتاج جهود متراكمة وتاريخ مشرف لرجال عظماء، مذكراً بتاريخها منذ تولي أول سوداني للمنصب (اللواء شرطة أمين أحمد حسين) وحتى المدير العام الحالي (الفريق أول شرطة أمير عبد المنعم فضل حسين).

مشيرا إلى أن الدفعة المتخرجة (الدفعة 48) تتكون من جنود وشرطة فنية، وقد أمضت أكثر من ثمانية أشهر في تدريبات عسكرية وأكاديمية مكثفة. لافتاً إلى أن الدفعة تضمنت حوالي 38 عنصراً نسائياً، يعتبرن إضافة حقيقية وكبيرة لشرطة الولاية،

وجّه مدير الشرطة وصايا هامة للخريجين، تلخصت في ضرورة التحلي بتقوى الله، والأمانة، والنزاهة، والصبر، وتحمل المشاق المهنية، مع التشديد على المعاملة الكريمة للمواطنين وعدم التفرقة بينهم، مؤكداً أن نجاح الشرطة يكمن في تطبيق هذه القيم.

​وفي لفتة تكريمية، أعلن اللواء دفع الله عن ترقية الجندي النذير هارون داؤود جبريل، الذي حاز على المركز الأول العام والأول في الرماية، والأول في القانون، إلى رتبة الوكيل عريف، تقديراً لتفوقه.