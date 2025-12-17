بمشاركة السودان ختام اجتماعات مجلس وزراء الإسكان العرب بالدوحة

أكدت الأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية الاتحادي، باشمهندس سمية جامع، أن مشاركة السودان في ختام أعمال دورة الانعقاد (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025، جاءت فاعلة ومثمرة على المستويين الفني والمؤسسي، وأسهمت في عرض أولويات السودان في التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الشراكات العربية والدولية.

وأوضحت سمية جامع أن المشاركة تمت عبر وفد سوداني رفيع وواسع التمثيل، ضم وزراء التخطيط العمراني بولايات الخرطوم والبحر الأحمر وغرب كردفان وغرب دارفور، إلى جانب ولاية النيل الأبيض، والأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير الاتحادي، برئاسة وزير البنى التحتية والنقل الأستاذ سيف النصر التجاني هارون.

وبيّنت أن الوفد شارك في جلسات المنتدى الحوارية بمساهمتين ضمن خمس جلسات فنية متخصصة، حيث قدمت الأمين العام الورقة الوطنية للسودان التي تناولت واقع المدن السودانية، وتحديات ما بعد الحرب، وأطر التعافي وإعادة الإعمار المستدام.

كما قدمت المهندسة وجدان إبراهيم سيد أحمد عرضًا فنيًا حول دور البيانات في التعافي وإعادة الإعمار بولاية الخرطوم، مسلطة الضوء على أهمية النظم المعلوماتية في التخطيط واتخاذ القرار.

وأضافت أن الوفد عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركاء، في مقدمتهم الدكتورة رانيا هداية، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التي ثمّنت جهود السودان في مسارات التعافي وإعادة الإعمار، مشيرة لاستعداد المكتب الإقليمي لدعم السودان عبر برامج عملية خلال الفترات المقبلة.

وأكدت سمية جامع على أن هذه المشاركة عكست الحضور المؤسسي للسودان، وفتحت آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بما يسهم في إعادة بناء المدن السودانية على أسس تخطيطية حديثة ومستدامة.

سونا