والي القضارف يبحث مع شركة جياد سبل تنفيذ عدد من المشروعات
تعرف والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن على موقف تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين حكومة الولاية ومجموعة جياد للصناعات الهندسية والخاص بإقامة شراكات ذكية لتنفيذ جملة من المشروعات في مجالات الصحة والنظافة واصحاح البيئة وترقية البيئة الحضرية والتعليم وترقية الاقتصاد الزراعي والتدريب المهني وانشاء المجمعات الصناعية بالقضارف.
ودعا لدى لقاءه بمكتبه الاثنين وفد المجموعة برئاسة عبدالستار عبدالله الشفيع ممثل المدير التنفيذي لمجموعة جياد الصناعية دعا للإسراع في إكمال تنفيذ المشروعات المتفق عليها.
وطالب والي القضارف مجموعة جياد للتوسع في برامج المسؤولية المجتمعية بالتركيز على مشروعات التعليم والمياه والصحة.
