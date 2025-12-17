والي القضارف يبحث مع شركة جياد سبل تنفيذ عدد من المشروعات

تعرف والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن على موقف تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين حكومة الولاية ومجموعة جياد للصناعات الهندسية والخاص بإقامة شراكات ذكية لتنفيذ جملة من المشروعات في مجالات الصحة والنظافة واصحاح البيئة وترقية البيئة الحضرية والتعليم وترقية الاقتصاد الزراعي والتدريب المهني وانشاء المجمعات الصناعية بالقضارف.