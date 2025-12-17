الحكم بالسجن خمسة عشر عاما لمتعاون مع قوات التمرد بامدرمان

تحصلت النيابة العامة بمدينة ام درمان اليوم على حكم بالسجن خمسة عشر عاما في مواجهة المتهم (ا ا م) ، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات ام درمان العامة في الدعوى الجنائية (611/ 2025)، بعد ادانته لمخالفة احكام المواد (26)، (50)، و(51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، المتعلقة بمعاونة القوات المتمردة، تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحريات مكثفة في الدعوى، كشفت من خلالها عن تورط المحكوم عليه في أنشطة معادية للدولة، تمثلت في تقديم الدعم لعناصر قوات الدعم السريع المتمردة في تنفيذ هجمات مسلحة تهدد الأمن القومي.

وبعد اكتمال التحريات واستيفاء الإجراءات القانونية، تم إحالة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المذكور، وذلك بحضور محامي الدفاع، فيما تولى الاتهام امام المحكمة وكيل ثاني النيابة ابوزيد حسن.

سونا