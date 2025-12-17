جمعية الهلال الأحمر السوداني تناقش إجازة تقرير العام 2025 وخطة العام 2026

أكد الدكتور عبدالرحمن بلال بالعيد، رئيس لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني، على أن الجمعية ستكون كسابق عهدها جمعية قوية ورائدة تعمل في المجال الإنساني في كل ولايات السودان دون تمييز وبإنسانية وتطوع ووحدة يشهد لها الجميع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الأول للجنة التسيير المركزية الذي انعقد يوم الاثنين برئاسة الجمعية ببورتسودان، مشيرًا إلى أن الاجتماع تم بحضور أكثر من 90% من عضوية اللجنة، وناقش القضايا الأساسية منها إجازة تقرير العام 2025 ومناقشة خطة العام 2026.

وأثنى الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، أحمد الطيب سليمان، على جهود منسوبي الجمعية في الثمانية عشرة فرعًا للجمعية، والذين يبلغ عددهم مليون وثمانمائة ألف متطوع ومتطوعة، لتفانيهم في عملهم الذي يغطي كل أنحاء البلاد حيث يقومون بتقديم الخدمة الإنسانية للمتأثرين والمتضررين من الحرب.

وقال إن الاجتماع يعد الأول للجنة بعد تشكيلها الجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس في 26 نوفمبر 2025.

وتحدث عن الشهداء، مشيرًا إلى أن الجمعية احتسبت 33 متطوعًا وموظفًا استشهدوا أثناء تأدية واجبهم الإنساني في تقديم الخدمات للمتضررين من الحرب.