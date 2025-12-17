الصحة بالشمالية تدشن اسطول جديد من سيارات الإسعاف القومي

دشن مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية المكلف دكتور أحمد فتح الرحمن أسطول جديد من سيارات الإسعاف القومي التابعة للوكالة القومية للإسعاف المركزي، يضم أكثر من (15) عربة إسعاف

وأكد لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة اليوم أن مشروع الإسعاف القومي، يمثل إضافة حقيقة وخطوة مهمة ومشروع فريد في دعم وتطوير الخدمات الصحية بالولاية واشاد بدعم وزارة الصحة والوكالة القومية للإسعاف المركزي لمشروع الإسعاف القومي بالولاية .

وأضاف أن سيارات الإسعاف تم تجهيزها بمواصفات حديثة وأجهزة ومعدات طبية متطورة وكوادر مؤهلة، وقال إن المشروع يستهدف تخفيف العبء على المرضى مؤكدا حرص الوزارة على تطوير وترقية المشروع بإضافة سيارات جديدة وصولا لتغطية جميع أنحاء الولاية .

من جهته أوضح مدير الوكالة القومية للإسعاف المركزي بالولاية الشمالية دكتور خالد خضر أن مشروع الإسعاف القومي يمثل إضافة حقيقة للنظام الصحي بالولاية، مبينا أن أسطول سيارات الإسعاف سيتم توزيعه على جميع النقاط المحددة لخدمة المرضى على طول الولاية .

لافتا لأهمية العمل على تطوير المشروع والإستفادة من إمكانياته المتطورة، مشيدا بالإهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصحة بالولاية والوكالة القومية للإسعاف المركزي، لمشروع الإسعاف بالولاية.

