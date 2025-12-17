معركة الكرامة حصن الوحدة.. نائب والي كسلا يخاطب الملتقى الدعوي

أكد وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا الأستاذ عمر عثمان ادم تعدد ميادين معركة الكرامة التي وحدت الشعب السوداني خلف قواته المسلحة وافشلت المؤامرات التي تستهدف الامة في عقيدتها .

وعدد عمر الادوار الكبيرة التي يقوم بها الائمة والدعاة في دعم ونصرة القوات المسلحة بالدعاء والتضرع .

وقال لدى مخاطبته الثلاثاء بقاعة التأمين الصحي بولاية كسلا الملتقى الدعوي الذي نظمته الإدارة العامة لشؤون الدينية بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الكتاب والسنة الخيرية ومنظمة الإنسان لتنمية البشرية تحت شعار (معركة الكرامة حصن الوحدة ) بحضور القيادات الشعبيه والتنفيذيه ورئيس المقاومة الشعبية بالولاية اللوء (م) يحيى النور وناظر الحلنقة.

وقال الوزير بان هدف الملتقى تذكير الناس بأهمية الإستمرار في دعم جهود القوات المسلحة والاجهزة النظامية المساندة لها ومتابعة جهود التعبئة والاستنفار والعمل في المجالات المختلفة حتى تحقيق النصر ودحر المتمردين والمرتزقة من كامل تراب الوطن.

وأضاف الوزير ان خطاب المنابر والإرشاد عبر العلماء له اسهام كبير في وحدة الامة بجانب تفويت الفرصة على المتربصين ضدالوطن والموطن.