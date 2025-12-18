مسيرات مليشيا الدعم السريع تستهدف محولات محطة المقرن التحويلية بعطبره

تعرضت محطة المقرن عطبرة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025م لاعتداء بالمسيرات أدى لاستشهاد فردين من طاقم الدفاع المدني كما أسفر عن إصابات مباشرة لمحولات تغذية التيار ، مما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي بعدة ولايات.

تبذل قوات الدفاع المدني جهودا كبيرة في إخماد الحريق وسوف تجري عملية التقييم الفني لاثار الاعتداء ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة.

وسنوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقاً.

تقبل الله شهداء الواجب ونسأله ان يلهم ذويهم الصبر.