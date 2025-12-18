سياسية

مسيرات مليشيا الدعم السريع تستهدف محولات محطة المقرن التحويلية بعطبره

2025/12/18
FB IMG 1766035533497

تعرضت محطة المقرن عطبرة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025م لاعتداء بالمسيرات أدى لاستشهاد فردين من طاقم الدفاع المدني كما أسفر عن إصابات مباشرة لمحولات تغذية التيار ، مما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي بعدة ولايات.
تبذل قوات الدفاع المدني جهودا كبيرة في إخماد الحريق وسوف تجري عملية التقييم الفني لاثار الاعتداء ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة.
وسنوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقاً.
تقبل الله شهداء الواجب ونسأله ان يلهم ذويهم الصبر.

