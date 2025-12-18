الموارد المعدنية بالشمالية تؤكد إهتمامها بمشروعات المسؤولية المجتمعية

وضع ممثل والي الشمالية مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية مهندس محمد سيد أحمد فقيري اليوم حجر الأساس لمدرسة كويكا وعبود المتوسطة بنين بوحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا، ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وذلك بحضور مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الأستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف وممثل مدير عام وزارة التربية والتعليم الأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم وعدد من القيادات .

وأكد ممثل والي الشمالية مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية فى تصريح (لسونا) إهتمام حكومة الولاية بقطاع التعليم واشاد بجهود الشركة السودانية للموارد المعدنية ودورها المتعاظم فى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التى تلبى طموحات وأشواق مواطن الولاية، قاطعا بتنفيذ المدرسة المتوسطة في العام 2026 مع البدء في إجراءات المدرسة الثانية تمهيدا لإنشائها .

من جانبه عبر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية لسونا عن سعادته وفخره بمواطني المنطقة الذين يدفعون من قوتهم من أجل التعليم، مؤكداً أن الشركة السودانية للموارد المعدنية تعد العدة لإفتتاح مشاريع المسؤولية المجتمعية بالولاية .

مضيفاً أن التعليم هو أساس النهضة والتطور المنشود مبشرا بتدوين إسم الشركة السودانية للموارد المعدنية في دفاتر الإنجاز بمنطقتي كويكا وعبود .

إلى ذلك أكد ممثل مدير عام وزارة التربية والتعليم ان المدرسة تمثل إضافة حقيقية لمسيرة التعليم واعدا بتذليل العقبات الفنية والتربوية التي تواجه مدارس المنطقة.

بدوره أوضح مدير وحدة عبري الإدارية الأستاذ وليد صالح خليل أن مواطن كويكا وعبود من أكثر المناطق إهتماما بالتعليم مبشرا بأن مدرسة الطالبات تم إدراجها في ميزانية العام 2026.