شرطة إقليم النيل الازرق تدشن حملة كبري للنظافة وإصحاح البئية والقضاء علي نواقل الأمراض

دشن اللواء شرطة / محمود محمد علي مدير شرطة إقليم النيل الأزرق حملة النظافة وإصحاح البيئة والقضاء علي نواقل الامراض من خلال حملات الرش وردم البرك والمستنقعات وتطهير مناطق تجمعات المياه بحضور الاستاذ /ياسر أبو طالب الفيل المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين ومدراء الدوائر والإدارات ومدير مستشفي الشرطة بالدمازين والتي تستهدف المدارس والأحياء السكنية وقشلاقات إسكان منسوبي الشرطة وتأتي هذه الحملة التي أطلقتها رئاسة شرطة الإقليم في إطار إحتفالات الشرطة السودانية بعيدها (71) ويوم الشرطة العربية تحت شعار (نصر وعزة …أمن وأمان) من جانبه قدم المدير التفيذي لمحافظة الدمازين التهاني الخالصة لقيادات الشرطة السودانية وجميع منسوبي الشرطة بالاقليم بمناسبة العيد السنوي للشرطة موكدا ان محافظة الدمازين جهودها مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية لمواطني المحافظة وحملة اليوم واحدة من المبادرات المهمة لتقديم الخدمات الصحية بالشراكة مع الشرطة من منطلق أن الصحة مسئولية الجميع كما الأمن مسئولية الجميع مضيفا أن جهودنا متكاملة مع الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية الهدف الأول تقديم الخدمة للمواطن مؤكدا أن الشرطة تمثل العين الساهرة واليد الأمينة التي تسهر علي راحة المواطنين وتومن ممتلكاتهم وتحافظ علي أرواحهم مشيدا بجهود إدارة الخدمات الطبية في تنفيذ المبادرات الخاصة بأعمال النظافة وحملات إصحاح البيئة ومحاربة الطور الناقل للأمراض بأحياء المدينة المختلفة مؤكدا اننا سنظل سندا وعونا مع قوات الشرطة في تنفيذ المشاريع والمبادرات الرائدة في المجتمع .