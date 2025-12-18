موظفو وزارة الثقافة والإعلام والسياحة يغادرون بورتسودان لمباشرة مهامهم من الخرطوم
غادر مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة صباح اليوم الخميس منسوبو وزارة الثقافة والإعلام والسياحة متوجهين إلي ولاية الخرطوم توطئة لمباشرة مهامهم بالاحد من مقر الوزارة الجديد . ويأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات حكومة الأمل بانتقال الوزارات الإتحادية لمباشرة العمل من العاصمة الخرطوم .
وكانت الوزارة قد أوفدت فى وقت سابق لجنة قامت بإعداد المكان واكمال الترتيبات الإدارية و نقل الاثاث من مقر الوزارة السابق بشارع الجامعة إلي المقر الجديد ، والاطمئنان على الخدمات بالمنطقة .
وابدي الموظفون سعادتهم البالغة بالعودة إلى الخرطوم مرة أخرى واستعدادهم للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، وتنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى مساندة الحكومة في التبشير ببرامجها ، وإعادة إعمار المؤسسات الإعلامية والثقافية والمتاحف فضلا عن دورها المستمر في تمليك المواطنين الحقائق وتهيئة بيئة العمل للإعلاميين لأداء دورهم .