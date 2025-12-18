والي نهر النيل يستقبل مدير عام قوات الجمارك

استقبل السيد والي ولاية نهر النيل، الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، بمكتبه صباح الاربعاء، السيد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، والوفد المرافق له، وذلك في ختام جولتهم التفقدية لقوات الجمارك ومكافحة التهريب بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل.

وثمّن السيد الوالي الجهود الكبيرة التي تضطلع بها قوات الجمارك بمختلف ولايات السودان، مشيداً بدورها المحوري في حماية الإقتصاد الوطني، ومكافحة التهريب، وإسناد القوات المسلحة والأجهزة النظامية في تأمين الولاية وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أوضح السيد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم أن زيارته للولايتين الشمالية ونهر النيل تأتي في إطار حرص قيادة قوات الجمارك على تفقد القوات ميدانياً، والوقوف على سير الأداء، ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط المستقبلية، إلى جانب تذليل المعوقات التي تواجه العمل وتحسين بيئة الأداء.

واستهل مدير عام قوات الجمارك جولته التفقدية بزيارة دائرة جمارك القطاع الشمالي – عطبرة، حيث وضع حجر الأساس لمباني الوحدة العلاجية الجديدة، وكان في استقباله السيد العميد شرطة (حقوقي) الطاهر مكي الطاهر، مدير جمارك القطاع، وعدد من مديري الإدارات والدوائر.

كما عقد سيادته اجتماعاً مع الضباط، جدد خلاله الإلتزام بتوفير متطلبات العمل، داعياً إلى تكثيف الجهود وتجويد الأداء.