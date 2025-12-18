وزير الشباب والرياضة ووالي الشمالية يشهدان ختام مارثون معركة الكرامة الكانوي

شهد البروفسير أحمد آدم أحمد وزير الشباب والرياضة والفريق ركن عبدالرحمن عبدالحميد والي الولاية الشمالية وأعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية شهدوا عصر الاربعاء بدنقلا ختام منافسات سباق الكانوي والتجديف والذي شاركت فيه العديد من ولايات السودان حيث حقق المركز الأول المتسابق أحمد محمد الصافي من ولاية سنار .

وخاطب وزير الشباب والرياضة الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة محييا مواطني الولاية الشمالية ودورهم الوطني خلال معركة الكرامة ومن خلال الحقب السابقة ودعا لضرورة نشر رياضات النيل المتعددة والاستفادة من هذه الميزات، مؤكدا رعاية الدولة واهتمامها بكل مناشط الشباب والرياضة كما خاطب الحفل والي الشمالية معربا عن سروره لانخراط الجنسين من الشباب في الرياضة النيلية.

كما اعرب عن سروره لتفاعل جامعة دنقلا في كل مناحي ومناشط الولاية الشمالية مجددا مشاركة الولاية في برامج الإعمار والتعافي مواصلة لما قدمته وتقدمه في معركة الكرامة.