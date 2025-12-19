مدير جامعة شندي يشهد إعادة تشغيل وحدة إنتاج الأكسجين بمستشفى المك نمر الجامعي

تقدم الدكتور حسن عوض الكريم على أحمد، مدير جامعة شندي بجزيل الشكر والعرفان لسعادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة على دعمه غير المحدود للمرافق الطبية التابعة للجامعة وخاصة الدعم الموجه لإعادة تشغيل وحدة إنتاج الأكسجين.

وجدد مدير الجامعة التاكيد على أهمية الوحدة في مد مستشفى المك نمر الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة بالحاجة المتزايدة من الأكسجين، مبينا ان إدارة المستشفى قد واجهت صعوبات كبيرة بعد تعطل الوحدة بسبب الطلب المتزايد عليه في ظل توقف الوحدات النظيرة بسبب الحرب.

جاء ذلك لدى إشرافه الاربعاء يرافقه الدكتور ناصر محمد عثمان وكيل الجامعة والدكتور عبدالله أحمد فضيل المدير العام لمستشفى المك نمر الجامعي على إعادة تشغيل وحدة إنتاج الأوكسجين بمستشفى المك نمر الجامعى والتي تمت عبر شركة ماتركيس بكلفة بلغت ٢٧٨ مليون جنيها بإسهام من القائد العام للقوات المسلحة وإدارة الجامعة وإدارة المستشفى.