ضبط عدد 12 سبيكة ذهبية وأربعة كيلو من الذهب المشغول وتوقف متهم يستغل عربة دفار محملة بمنهوبات المواطنين بجسر عطبرة

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل فرعية عطبرة من ضبط عدد (12) سبيكة وكمية من الذهب المشغول تقدر بعدد (4)كيلو 654.1 جرام بناء علي معلومات ميدانية من فريق الميدان تفيد بوجود أجانب لديهم ورشة تصنيع ذهب بسوق عطبرة ويقومون باستلام سبائك ذهبية من الصاغة ويعملون علي إعادة تصنيعها ولديهم فرن لعملية الصهر بدون مستندات رسمية من الشركة السودانية للمعادن تخول لهم مزاولة هذه المهنة

مما يعد هذا العمل مخالفا لنص القانون بموجب ذلك تم تنفيذ عملية مداهمة نوعية للموقع المحدد مثار المعلومة وأسفرت العملية عن ضبط المعروضات والتنسيق مع شرطة التعدين لتكملة الإجراءات القانونية

وعلي صعيد ذي صلة تمكنت إدارة المباحث الجنائیة المركزية فرعية عطبرة ومن خلال حرص وإهتمام الشعبة بضبط منهوبات المواطنين

في ضبط متهم يقود عربة دفار محملة بعدد《85》مكيف إسبليت بأنواع مختلفة مستعملة تم إحضارها للشعبة وعند إخضاع المتهم للتحقيق أفاد بأنه قادم من ولاية الخرطوم منطقة سوبا وهذه المنطقة كانت تحت سيطرة المليشيا المتمردة وبها مجموعة من المواطنين الذين يتعاملون بالمسروقات علي ضوء ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بقسم شرطة الأوسط عطبرة وإصدار نشرة جنائية وتعميمها لجميع أقسام الولاية لمعرفة أصحاب المعروضات وتسليمها لهم وفق الضوابط القانونية

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد اللواء شرطة حقوقي / سامي الصديق دفع الله مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية جاهزية قواته لمكافحة الجريمة وقطع الطريق علي الشبكات الإجرامية الضالعة فيها وملاحقة جميع المتفلتين ومعتادي الإجرام وتقديم المتورطين للعدالة وإستعادة منهوبات المواطنين .

المكتب الصحفي للشرطة