جرائم وحوادث

القضارف تبدأ بإعدام أكثر من 1000 شيشة..!

2025/08/09
شيشة
بدأت ولاية القضارف بإعدام أكثر من 1000 شيشة ومواد غذائية تالفة في حملة رقابية واسعة شرقي السودان.
شاهد الفيديو:
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/09