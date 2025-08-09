بسبب الشعوذة.. مشاجرة بـ جراكن البنزين في العدوة بالمنيا والأمن يتدخل

نجح فريق البحث الجنائي بمركز شرطة العدوه بالمنيا، في فض مشاجرة بين أسرتين بإحدى قرى مركز العدوة، بسبب ما سموه “السحر والشعوذة”، وجرى التحفظ على متهمين من الجانبين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، بلاغا بالحادث، فانتقل فريق البحث الجنائي، بمركز شرطة العدوة بإشراف العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث بالشمال، إلى موقع البلاغ، وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى معركة استخدمت فيها جراكن البنزين.

وجرى فض المشاجرة والتحفظ على متهمين من الجانبين، وبسؤالهم تبين أن أسباب الخلافات اتهام أحد الطرفين بالسحر والشعوذة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

المصري اليوم