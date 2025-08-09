عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ أنغام: «قومي يا صوت مصر»

في لفتة إنسانية مؤثرة، وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة دعم للفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، مؤكدًا مكانتها الكبيرة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وكتب أديب عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «مفيش غير أنغام واحدة. وفي تاريخ المزيكا المصرية، بعد سنين وسنين، حتلاقي فصل كامل باسم المطربة الجبارة، المجددة، الموهوبة، الشقيانة، المجتهدة أنغام. ومن سخريات المرض إنه يهوى اختيار العباقرة، وليس هذا فقط، بل كمان إنه يهاجمهم في عز مجدهم وعنفوانهم. قومي يا صوت مصر.. العالم العربي كله في انتظارك«.

وتأتي هذه الرسالة في ظل حالة القلق التي يعيشها جمهور أنغام، بعد تداول أنباء عن تعرضها لوعكة صحية لم تُكشف تفاصيلها بعد، وسط دعوات محبيها بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى جمهورها.

أنغام تُعد واحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي، وحققت عبر مسيرتها الفنية نجاحات كبيرة وضعتها في صدارة المشهد الموسيقي لسنوات طويلة.

المصري اليوم