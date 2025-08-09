سامح حسين يهنئ ابنته بعيد ميلادها: «حبيبة القلب»

حرص الفنان سامح حسين على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته، إذ شارك جمهوره صورًا تجمعهما معا، موجها لها رسالة مؤثرة.

ونشر سامح حسين الصورة عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلًا: «كل سنة وأنتي طيوبة وبخير وسعادة يا أجمل وأشطر فطومة في الدنيا، وعقبال 100 سنة يا رب يا حبيبة القلب».

يُذكر أن أحدث أعمال سامح السينمائية هو فيلم «استنساخ»، الذي يجسد فيه شخصية «يونس العربي»، والذي يجد نفسه في مواجهة تحديات غير متوقعة مع تطور الذكاء الاصطناعي وتوغله في مفاصل الحياة اليومية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

المصري اليوم