رافق عادل إمام في التجربة الدنماركية .. وفاة الفنان سيد صادق عن عمر يناهز 80 عامًا

أعلن لؤي نجل الفنان سيد صادق، عن وفاة والده وذلك عن عمر يناهز 80 عامًا، إذ رحل الفنان بشكل مفاجئ دون معاناته من مرض معين.

وكتب لؤي في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)».

وتابع معلنًا موعد الجنازة: «صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد..رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. مكان المقابر.. طريق الفيوم».

وُلِد الفنان سيد صادق في 18 يونيو 1945، وتميز بتقديم شخصيات شريرة أو خارجة عن القانون، ولعل من أبرز أعماله: الإمبراطور، الكماشة، ميراث الريح، فرقة ناجي عطا الله، رحيل مع الشمس، نور العيون، كده رضا، حلق حوش، التجربة الدنماركية، ملك روحي، لن أعيش في جلباب أبي، العميل 1001، أين قلبي، الحقيقة والسراب، العراف، عيون الصقر، يوميات ونيس الجزء 1، شباب رايق جدًا، ضبط وإحضار، وحلم ابن السبيل.

المصري اليوم