«الداخلية المصرية»: ضبط «بوبا اللدغة» صانعة المحتوى

أعلنت وزارة الداخلية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم «بوبا اللدغة» في إطار الحملة التي تجريها الوزارة على مخالفات صانعي المحتوى.

وقالت الداخلية، في بيان مساء الجمعة: «في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم (بوبا اللدغة) لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا عن الآداب العامة وإساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم